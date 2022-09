++ Balza eccesso mortalità Ue a luglio dopo ondate di calore ++

BRUXELLES, 16 SET - L'eccesso di mortalità nell'Ue è risalito a luglio al +16%, dal +7% di giugno e maggio, e ai valori più alti del 2022 e a un livello insolitamente alto per tale mese. Parte dell'aumento potrebbe essere dovuto alle ondate di calore che hanno colpito l'Europa. Lo comunica Eurostat. I decessi a luglio sono stati circa 53mila in più rispetto alle medie mensili per 2016-2019. Nel luglio 2020 il tasso di mortalità in eccesso era stato del +3% (10.000 decessi in più della media) e +6% a luglio 2021 (21.000 decessi in eccesso). Negli ultimi 2 anni l'indicatore, che non considera le cause dei decessi, era stato collegato soprattutto al Covid.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA