'Bimbi stella', un aiuto a chi perde il figlio durante parto

BOLZANO, 21 APR - Si chiama "Sternenkinder - Bimbi stella" il progetto dell'associazione cristiana famiglie sudtirolesi Kfs a sostegno delle famiglie che hanno perso un bambino prima, durante e poco dopo la nascita. La piattaforma online è stata presentata in presenza dell'assessore provinciale Philipp Achammer e di sua moglie Nicole Uibo, che tre anni fa hanno vissuto questo dramma. In Alto Adige, secondo l'Astat, nel 2020 sono stati registrati 513 aborti spontanei. "E' importante superare il tabu che ancora oggi troppo spesso esiste a riguardo. E' altrettanto importante fornire alle famiglie tutte le informazioni utili", ha detto Uibo. "Molte famiglie devono affrontare un lutto di questo tipo, ma ogni storia è diversa e in alcuni casi l'elaborazione dura molti anni. Per questo motivo è importante riassumere su un'unica piattaforma tutte le informazioni e tutti gli aiuti disponibili in Alto Adige", ha aggiunto Achammer. "La donna in questi casi deve portare il maggiore peso, ma anche l'uomo è chiamato ad aprirsi e ad intraprendere il cammino di coppia", così l'assessore. Il portale bimbistella.it contiene infatti informazioni sul "sentiero del lutto" e sui funerali, mentre altri capitoli sono dedicato agli incontri, al sostegno e alle testimonianze. Il Kfs ha anche lanciato il corso di cucito "Abiti d'angelo per i Bimbi stella". Da vecchi abiti da sposa nascono vestitini che poi vengono donati agli ospedali.

