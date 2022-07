++ Farmaci: Aifa, 9 mld spesi dai cittadini in 2021 ++

ROMA, 29 LUG - "La spesa farmaceutica pubblica e privata, nel 2021 è stata pari a circa 32 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2020. La spesa pubblica ha avuto invece un valore di 22 miliardi, con un aumento del 2,6%. Quindi la spesa out of pocket per i farmaci nel 2021", ovvero pagata di tasca propria dai cittadini, "supera i 9 miliardi". "Andrebbe a mio avviso ridotta la spesa privata, in quanto fonte spesso di spesa impropria o addirittura inutile, in alcuni casi". Lo ha detto il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) Nicola Magrini, introducendo la presentazione del Rapporto OsMed 2021 "L'Uso dei Farmaci in Italia".

