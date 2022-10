'Giocano' con pistola ad aria compressa, ferito a Napoli

NAPOLI, 02 OTT - 'Giocano' con pistola ad aria compressa. Parte un colpo ed un uomo rimane ferito. Nella serata di ieri i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti nell'ospedale San Paolo a Napoli per una persona ferita. Poco prima un 58enne residente nel quartiere Pianura si era presentato al pronto soccorso perché colpito al piede destro da un proiettile verosimilmente esploso con un'arma ad aria compressa. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, l'uomo, mentre era nei pressi della sua abitazione, ha notato tre ragazzi "giocare" con una pistola ad aria compressa dalla quale accidentalmente è partito un colpo che lo ha colpito. I tre ragazzi sarebbero poi fuggiti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

