Migranti, otto cadaveri su un barcone soccorso a Malta e diretto a Lampedusa

Ci sono anche 8 persone morte sul barcone di migranti che è stato soccorso, in acque Sar Maltesi, da una motovedetta della Guardia costiera che sta per arrivare al molo di Lampedusa. I militari hanno soccorso l'imbarcazione, con a bordo decine di nordafricani e anche i cadaveri. Qualche ora fa, erano stati soccorsi, dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, altri due barconi con a bordo complessivamente 75 persone. Sul primo natante, con 37 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea e Senegal, anche 14 donne e un minore.

Pubblicità

Fra gli 8 cadaveri vi sono anche quelli di tre donne, una delle quali incinta. Tra i migranti salvati, che dovrebbero essere 46, anche due donne incinte. «Rivolgo un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Governo non ci lasci da soli a gestire quest’immane tragedia. Aiutateci, in questo modo non riusciamo più a gestire», ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, mentre sta raggiungendo molo Favarolo dove fra meno di un’ora arriverà l'imbarcazione della Guardia costiera con i migranti.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA