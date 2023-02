MILANO, 20 FEB - Ennesimo blitz stamane degli attivisti di Ultima generazione che a Milano hanno bloccato il traffico in viale Sturzo, sedendosi in strada con uno striscione con la scritta 'Non paghiamo il fossile'. I carabinieri del comando provinciale sono intervenuti e hanno interrotto l'iniziativa. Cinque manifestanti sono stati portati in caserma.

