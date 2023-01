++ Ratzinger:da stanotte al via zona rossa attorno San Pietro ++

CITTÀ DEL VATICANO, 04 GEN - Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, giorno dei funerali del papa Emerito Benedetto XVI, l'area attorno San Pietro sarà zona rossa, come disposto dall'ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi. L'accesso all'area sarà consentito solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell'ordine. Nella stessa 'zona rossa' sarà vietata la vendita e il trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA