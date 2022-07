++ Trapianti: 3.794 nel 2021, in crescita nonostante Covid ++

ROMA, 14 LUG - Crescono nel 2021 i trapianti di organi in Italia, nonostante la pressione del Covid-19 sulle strutture sanitarie e dopo la "netta riduzione" del 2020. A dirlo è il nuovo Rapporto della Rete nazionale trapianti sul 2021, pubblicato oggi dal Centro nazionale trapianti (Cnt). Eseguiti in totale 3.794 trapianti: 3.417 da donatore deceduto (+9% rispetto ai 3.133 del 2020) e 377 da donatore vivente (+24% rispetto ai 377 del 2020). Segnale positivo anche per tutti i principali indicatori del processo di donazione. In particolare, i donatori utilizzati a scopo di trapianto sono stati 1.387 rispetto ai 1.235 del 2020, e ai 1.379 del 2019.

