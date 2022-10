13enne ferito da coetaneo con un coltello durante lite

NAPOLI, 23 OTT - Una lite per futili motivi tra due tredicenni ha visto spuntare un coltello, che uno dei due ragazzini ha puntato al collo dell'altro provocandogli un taglio, per fortuna superficiale, medicato con prognosi di due giorni. E' accaduto nella tarda serata di ieri sull'isola di Procida. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Roma per la segnalazione di un 13enne ferito. Dalle indagini è emersa la discussione con il coetaneo, che ha puntato il coltello al collo dell'altro ragazzino. Il feritore - residente sull'isola, così come la vittima - è stato identificato dai militari e segnalato alla Procura per i Minorenni. Il coltello non è stato ritrovato.

