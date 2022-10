20 anni S.Giuliano, molte opere ricostruzione inutilizzate

CAMPOBASSO, 29 OTT - San Giuliano di Puglia (Campobasso) dall'anno del terremoto, il 2002, ad oggi ha perso oltre il 15% della popolazione: gli abitanti erano all'incirca 1.150 e ora sono meno di 1.000. La stessa sorte è toccata agli altri Comuni dell'area del cratere sismico. Anche per questo molte delle mastodontiche opere realizzate con la ricostruzione ora sono inutilizzate. Chiusi il laboratorio e il centro polifunzionale, di fatto chiuso anche il museo multimediale dove c'è anche una sala per convegni e spettacoli; da qualche mese ha chiuso - a causa del caro energia e dei pochi iscritti - pure la grande piscina, mentre la scuola Jovine, realizzata al posto di quella crollata il 31 ottobre di 20 anni fa, è utilizzata solo in parte. "Sentiamo tantissimo il problema dello spopolamento - conferma il sindaco del paese Giuseppe Ferrante - tanto che proprio quest'anno, per evitare le pluriclassi, abbiamo sperimentato con un paese vicino l'unione delle scuole: i ragazzi di San Giuliano frequentano le Medie a Bonefro e i bambini di Bonefro frequentano le elementari a San Giuliano".

