A fuoco 2 ettari di sterpaglie e bosco nell'Alessandrino

ISOLA SANT'ANTONIO, 19 GIU - Vigili del fuoco di Alessandria e Tortona, oltre al personale dei distaccamenti volontari di Valenza e Mede (Pavia), sono intervenuti a Isola Sant'Antonio, nel Tortonese al confine con la provincia lombarda, per un incendio che ha interessato sterpaglie e bosco, per una superficie di circa 2 ettari. Impegnate inoltre 4 squadre Aib (Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte) per spegnimento e bonifica, quest'ultima ancora in corso dopo le 17.30, a diverse ore dall'allarme. Sul posto i carabinieri di Villalvernia. A seguire le operazioni il sindaco, Cristian Scotti. "Le fiamme - spiega - si sono sprigionate vicino alla Casa di caccia e la causa potrebbe essere stata una trincia, un macchinario collegato a un trattore, che stava operando per pulire il terreno dall'erba. Presi alcuni sassi, è stata provocata la scintilla che ha innescato il rogo. Per fortuna, nessun ferito e nessun danno alle due abitazioni vicine".

