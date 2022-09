A l'Aquila la prima comandante degli Alpini, guiderà battaglione

ROMA, 14 SET - Per la prima volta una donna guiderà un battaglione degli Alpini, il 9/o Reggimento L'Aquila, composto da circa 450 militari: la cerimonia di insediamento del tenente colonnello dell'Esercito Monica Segat è in programma domani e non sarà l'ultima nel 2022 per una donna appartenente alla forza armata. A luglio si è infatti insediata a capo del 232/esimo Reggimento trasmissioni di Avellino la tenente colonnello Sara Scala e lo scorso 2 settembre è toccato alla collega Michela De Santis, anche lei tenente colonnello, assumere il comando di uno dei quattro gruppi tattici che compongono l'operazione 'Strade sicure' a Roma: entro fine dell'anno saranno 7 le donne alla guida di un battaglione. "Ai miei uomini e donne - dice all'ANSA la comandante Segat - dirò che devono capire che pretenderò da loro il massimo impegno. Ma allo stesso tempo devono sapere che sarò la prima a mettersi in discussione. E la mia porta sarà sempre aperta".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA