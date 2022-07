A Predappio, il 31 cerimonia 139/o nascita Mussolini

FORLI, 23 LUG - E' prevista per domenica 31 luglio a Predappio la manifestazione in occasione del 139/o anniversario della nascita di Benito Mussolini, avvenuta in realtà il 29 luglio del 1883. Ad organizzarla, come da abitudine, la sezione ravvenate degli Arditi, guidata da Mirko Santarelli. Si tratta di una delle tre ricorrenze in memoria di Benito Mussolini organizzate ogni anno a Predappio per ricordare il 28 aprile la morte di Mussolini ed il 28 ottobre la marcia su Roma. Il programma prevede il raduno dei partecipanti in piazza Sant'Antonio per poi spostarsi a piedi al vicino cimitero di San Cassiano dove di trova la cripta della famiglia Mussolini. Sul piazzale antistante il cimitero ci sarà l'abituale saluto ai partecipanti con le preghiere per il Duce per i caduti in guerra, e i legionari e le ausiliarie decedute nel corso degli anni. La cerimonia si concluderà con il saluto al Duce per il quale gli organizzatori invitano a non effettuare il saluto romano, ma mettersi una mano sul cuore per evitare possibili denunce. Seguirà poi la visita alle spoglie del Duce e dei suoi famigliari all'interno della cripta che, dopo un lungo periodo di chiusura, dal maggio 2021 è stata riaperta al pubblico da due pronipoti di Benito Mussolini, Orsola e Vittoria Mussolini. Come nelle altre occasioni l'accesso alla cripta ed il corretto svolgimento della cerimonia sarà affidato ad un gruppo di volontari.

