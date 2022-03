A Roma incidente tra bus e auto, muore automobilista

ROMA, 26 MAR - A causa di un incidente avvenuto in zona Centocelle, a Roma, tra un bus Atac e un'auto, è morto l'automobilista la cui auto ha preso fuoco dopo aver urtato l'autobus. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 in via dei Castani, alla periferia della capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e personale del 118. In base ad una prima ricostruzione, l'auto, che secondo quanto riferisce Atac non avrebbe rispettato la precedenza, ha urtato l'autobus, alimentato a metano. Dopo la collisione la vettura privata si è incendiata. Le fiamme hanno danneggiato anche la rete aerea del tram e alcune vetture in sosta. Per il l'automobilista non c'è stato nulla da fare. L'autista del mezzo Atac è rimasto leggermente ferito; non risultano altri feriti.

