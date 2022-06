A Trento appare un bacio fra Zelensky e Putin

Un bacio tra i due 'amanti' più improbabili: i presidenti di Ucraina e Russia Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. L'irriverente messaggio di pace è comparso nella notte su un palazzo del centro storico di Trento. A donarlo alla città lo street artist Ozmo, pseudonimo di Gionata Gesi. L'artista toscano in queste ore è in città per l'inaugurazione delll'esposizione alla Galleria Civica di Trento "Eccentrici, apocalittici, pop - Inferno e delizia nell'arte contemporanea" (Trento 19 giugno-2 ottobre). Nel pomeriggio in città sarà anche inaugurata la mostra dedicata a Bansky a Palazzo delle Albere (Trento 19 giugno-11 settembre).

