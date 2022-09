A Ventotene una panchina dedicata a David Sassoli

ROMA, 01 SET - Il Comune di Ventotene ha aderito alla proposta della Commissaria Straordinaria di Governo Silvia Costa di realizzare a Ventotene "Una panchina per l'Europa" dedicata a David Sassoli, già Presidente dell'Unione Europea. "L'iniziativa delle Panchine europee, lanciata nel 2021 dai Giovani Federalisti Europei, ha incontrato numerose adesioni in Italia: panchine realizzate da giovani volontari diventano il punto da cui inviare messaggi di sostegno all'Europa, grazie a fotografie e video che vengono poi lanciati sulla rete e condivisi sui social", spiega una nota. "David amava molto Ventotene - commenta Silvia Costa - e in occasione di un incontro con la cittadinanza che avevo organizzato nel 2021 nell'ambito del Progetto di recupero dell'ex Carcere di Santo Stefano, ci inviò un videomessaggio a conclusione del quale ci salutava con questa frase che potrebbe essere riprodotta sulla panchina: 'E' lì, a Ventotene, che abbiamo avuto uomini e donne che hanno immaginato per noi un futuro diverso'". L' inaugurazione della panchina dedicata a Sassoli avverrà agli inizi di ottobre.

