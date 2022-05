Abiti prendono fuoco mentre è ai fornelli, grave 93enne

REGGIOLO, 02 MAG - I suoi vestiti hanno preso fuoco accidentalmente - per cause ancora da chiarire - mentre si trovava ai fornelli della cucina, procurandosi ustioni sul 90% del corpo. Protagonista della vicenda - accaduta verso le 19.45 di ieri a Cavriago, nel Reggiano - un uomo di 93 anni condotto in ospedale, in Elisoccorso, in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate. Sul posto - in via Codignolo dove era stato segnalato un incendio in abitazione - sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari e i Carabinieri della città emiliana ora impegnati negli accertamenti per fare luce sulla dinamica del caso.

