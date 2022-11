Abusivi occupavano casa in quartiere Scampia a Napoli, sfrattati

NAPOLI, 18 NOV - Abusivi occupavano una casa di proprietà del Comune di Napoli in via Arcangelo Ghisleri nel quartiere di Scampia. Sono stati sfrattati dala Polizia municipale del Reparto Tutela Patrimonio, in co-delega con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di Scampia. L'operazione è stata condotta nell'ambito delle attività di controllo del territorio mirate anche all'accertamento e alle verifiche delle occupazioni abusive degli immobili di proprietà del Comune di Napoli, su ordine e coordinamento della procura della Repubblica. Lo sgombero ha riguardato un alloggio di proprietà comunale dove su una superfice di oltre 200 metri quadrati abusivamente un nucleo familiare ne avevano occupato gli spazi destinandoli a privata abitazione. Il responsabile dell'abuso è stato denunciato e al momento sono in corso le operazioni di trasloco di mobili e masserizie per svuotare gli spazi che successivamente saranno resi inaccessibili con tompagnatura.

