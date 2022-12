Abusivismo, giù casa su spiaggia. De Luca, basta scempi

CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 20 DIC - E' stato abbattuto a Castel Volturno, comune del litorale casertano, il primo di una serie di immobili abusivi realizzato sulla spiaggia, in località Bagnara. Presente il presidente della Regione Vincenzo De Luca, per il quale "si tratta di un intervento simbolo che vuole bloccare l'abusivismo futuro, dicendo a chiare lettere a chi vuole continuare a fare immobili abusivi, che saranno demoliti, e che ridà speranza per il rilancio di questo territorio". Le operazioni di demolizione sono state finanziate dalla Regione, che nelle prossime settimane invierà di nuovo le ruspe per proseguire negli abbattimenti degli altri otto immobili edificati abusivamente. In passato ne erano stati abbattuti altri tre.

