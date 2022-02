Accesa a Norcia la fiaccola benedettina

PERUGIA, 25 FEB - "Proprio dalla terra della pace, l'Umbria, si alza un messaggio di condanna di quanto sta accadendo ma anche di necessità di aprire un dialogo": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, stamani a Norcia, in occasione dell'accensione della fiaccola benedettina, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in visita alla città. La fiaccola "Pro Pace et Europa Una" è stata accesa all'interno del cantiere della Basilica di San Benedetto, che proprio in questi giorni ha visto innalzarsi la grande gru, preludio alla ricostruzione di quello che è divenuto il simbolo del sisma del 30 ottobre 2016. Papa Francesco aveva benedetto la fiaccola di Norcia mercoledì 23 febbraio, nel corso dell'udienza generale svoltasi nell'aula Paolo VI in Vaticano.

