Acciaio: Arvedi,primi al mondo per impianti a emissioni zero

TRIESTE, 15 NOV - "Oggi quella di Servola è una Ferriera modello di innovazione tecnologica e sostenibilità: Accaieria Arvedi nei suoi siti di Cremona e di Trieste vanta la prima acciaieria al mondo certificata a emissioni nette zero di anidride carbonica, oltre a essere un'acciaieria zero waste e basata sull'economia circolare". Lo ha detto Mario Caldonazzo, a.d. Acciaierie Arvedi in un convegno sulla conversione della Ferriera di Trieste, sottolineando l'impegno 'green' del gruppo che ha così anticipato l'obiettivo europeo 'emissioni nette zero' fissato per il 2050. A Trieste oggi c'è un impianto di lavorazioni a freddo.

