Accoltella coetaneo per l'uso del bagno, 17enne denunciato

BOLOGNA, 20 LUG - Un ragazzo di 17 anni di origini albanesi, ospite di una struttura di accoglienza per minori non accompagnati a Valsamoggia, nel Bolognese, è stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito e ferito con una coltellata un coetaneo egiziano, ospite dello stesso centro. Secondo quanto ricostruito, la lite tra i due era nata per l'uso del bagno. A un certo punto l'albanese avrebbe preso un coltello dalla sua stanza per poi scagliarsi contro l'altro ragazzo, colpendolo alla mano sinistra. Soccorso dal personale della struttura e poi dal 118, il ferito è stato portato all'ospedale di Bazzano e dimesso con una prognosi di 12 giorni. L'aggressore, che ha raccontato di essersi liberato del coltellino gettandolo nel wc, è accusato di porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate.

