Accoltellati nella movida a Milano, due feriti gravi

MILANO, 01 OTT - Due feriti gravi. E' il bilancio di un'aggressione avvenuta la notte scorsa a Milano all'esterno di una discoteca in viale Monte Grappa, in una delle vie della movida. La polizia è intervenuta poco dopo le 4. Il 22enne italiano, accoltellato al petto, è stato intubato e trasportato all'ospedale San Raffaele. Le sue condizioni hanno costretto i medici a due interventi chirurgici. A poca distanza i paramedici hanno trovato un altro uomo, anche lui accoltellato, portato a Niguarda in gravi condizioni. Dalla prima ricostruzione della polizia sembra che il 22enne sia stato ferito da un gruppo di giovani che stava importunando i passanti.

