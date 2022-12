Accoltellato e ucciso a Roma, arrestato un 47enne

ROMA, 23 DIC - E' stato arrestato dalla polizia l'uomo che nella serata di ieri ha accoltellato a morte di Nazzareno Paolo Teti, 52enne, a Roma nella zona di via Borghesiana. Si tratta di un cittadino albanese di 47enne. L'uomo avrebbe colpito al collo la vittima che sostava in strada, per poi darsi alla fuga. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nella gelosia dell'uomo per la relazione sentimentale che si era instaurato tra la moglie e la vittima.

