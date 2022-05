Accoltellato in piazza a Varese, 31enne in gravi condizioni

MILANO, 01 MAG - E' stato accoltellato nella notte di venerdì, intorno alle 23, in piazza Repubblica a Varese un uomo di 31 anni, originario dell'Honduras ma residente a Venegono superiore. Lo riportano La prealpina e Il giorno. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi sia il suo aggressore, esaminando anche le telecamere della zona, nota come zona di spaccio e piccola criminalità. Di certo il 31enne ha ricevuto coltellate a viso, spalla sinistra, ginocchio destro e torace ed è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

