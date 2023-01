Accompagna nipote a scuola, pensionata uccisa da un camion

LECCO, 09 GEN - Una pensionata che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco. Illeso il bambino, di 8 anni. La donna, di 73 anni, residente nella zona, stava cercando di attraversare sulle strisce pedonali, nella frazione di Rogoredo, quando è stata travolta da un Tir guidato da un autista spagnolo. Vani i soccorsi per la donna. Il piccolo, atteso a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell'ordine. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

