ActionAid, nel 2021 liberi 20,7% posti in centri migranti

ROMA, 15 FEB - Nel 2021 nelle 8.699 strutture attive del sistema di accoglienza per migranti in Italia con una capienza complessiva di 97.670 posti, quelli liberi erano 20.235 pari al 20,71% al 31 dicembre. A renderlo noto è ActionAid, insieme ad Openpolis. "Ancora una volta - spiegano - anticipiamo il ministero dell'Interno. Un lavoro di analisi e trasparenza, Comune per Comune a partire dai dati forniti dallo stesso Viminale e resi disponibili sulla piattaforma Centri d'Italia. La relazione annuale al Parlamento con i dati relativi al 2021, infatti, che il Ministero è tenuto per legge a presentare a giugno di ogni anno come aggiornamento sullo stato del sistema, è già in ritardo di oltre 8 mesi. Quella con i dati del 2020 è stata pubblicata a novembre 2022, con quasi 18 mesi di ritardo".

