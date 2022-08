Addio a Ivan, un mese fa il paese trasformato in Disneyland

BARI, 23 AGO - Montalbano di Fasano, nel Brindisino, dice addio al piccolo Ivan, il bimbo "guerriero" che lottava da tempo contro un tumore. Lo ha annunciato la famiglia sui social. Un mese fa, dopo l'appello della mamma, decine di associazioni di volontari trasformarono Montalbano in una piccola Disneyland. Era, infatti, il sogno di Ivan, sette anni, andare a Eurodisneyland, era tutto pronto per il viaggio ma poi l'aggravarsi della malattia impedì a lui e alla sua famiglia di partire. Così, sapendo che non c'era più molto tempo, la mamma di Ivan lanciò un appello per esaudire il desiderio del suo bambino. Inaspettatamente decine di associazioni da tutta Italia e anche dall'estero si fecero avanti e il 3 luglio, nel giro di pochissimi giorni la piazza di Montalbano venne trasformata in Disneyland con oltre 150 figuranti. Le associazioni di volontari e figuranti si sono mobilitati nuovamente questa mattina per essere domani ai funerali di nuovo tutti con Ivan.

