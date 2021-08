Addio a Gino Strada: il fondatore di Emergency è morto all'età di 73 anni

Gino Strada, fondatore di Emergency, è morto oggi all’età di 73 anni. Lo riferiscono fonti della ong e vicine alla famiglia. Strada ha fondato l'associazione umanitaria nel 1994 insieme bacon lla moglie, Teresa Sarti, scomparsa nel 2009. Emergency ha curato oltre cinque milioni e mezzo di persone in Afghanistan, Algeria, Angola, Cambogia, Eritrea, Iraq, Nicaragua, Palestina, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan e in Italia, portando loro cure mediche e creando ospedali nei luoghi di guerra e di emergenza.

«L'esperienza di Gino Strada è una lezione per tutti ed un monito agli Stati troppo spesso disattenti o anche ostili a fasce sociali e persone in precarie condizioni ed esposte a sofferenze e morte» ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, appresa la notizia della scomparsa del fondatore di Emergency, al quale - ha ricorda il primo cittadino - «nel 2014 abbiamo conferito la cittadinanza onoraria per il suo impegno e per l’impegno di Emergency nel mondo e con una presenza anche a Palermo per aver cura della vita e degli invisibili ai margini della società».



