Aereo disperso in Appennino, continuano le ricerche

BOLOGNA, 30 GEN - Sono riprese in mattinata le ricerche per l'aereo da turismo disperso da sabato sull'Appennino emiliano, con a bordo il 61enne pilota Ivano Montanari, partito dal Campo volo di Reggio Emilia. "Elicotteri in volo stanno visionando dall'alto tutte le zone, senza però alcun risultato. Ci sono le squadre di terra che verificano i punti in base alle testimonianze e ai tracciamenti radar. La movimentazione è complessa, c'è oltre un metro di neve fresca ed è possibile farlo solo con sci da alpinismo", spiega Cristian Carzoli vicecapostazione 'Cimone' del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna.

