Aereo disperso in Appennino, una settimana di ricerche vane

MODENA, 04 FEB - A una settimana dalla scomparsa non ci sono ancora tracce sull'Appennino Modenese, dove presumibilmente è precipitato, dell'aereo da turismo sul quale viaggiava il pilota 61enne Ivano Montanari di Reggio Emilia (il velivolo era infatti partito da Campo Volo proprio a Reggio Emilia sabato scorso). Anche nella giornata di oggi, come avvenuto nel corso di tutti e sette i giorni precedenti, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Soccorso alpino hanno continuato a setacciare le zone dove dell'aereo si sono perse le tracce, quando cioè è uscito dai radar in un'area tra Pievepelago e Riolunato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA