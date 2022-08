Aereo Ita scortato da caccia, è allarme ma era addestramento

TRIESTE, 22 AGO - Un aereo per il trasporto civile di Ita Airways "scortato" da due caccia. La scena che è apparsa nei cieli del Friuli ha suscitato allarme e preoccupazione tra i residenti che temevano una azione di guerra o comunque un dirottamento. Dunque decine sono state le segnalazioni e le telefonate giunte ai centralini dei soccorsi e delle forze dell'ordine da varie località del Medio Friuli. Si è chiarito soltanto dopo, però, che si trattava di "una semplice attività di addestramento per eventuali future collaborazioni con Ita", come ha fatto sapere l'ufficio stampa della Pattuglia acrobatica nazionale. Infatti, i velivoli che viaggiavano con l'aereo civile fanno parte delle Frecce Tricolori. "Nessuna anomalia - aveva confermato all'ANSA l'Aeronautica militare italiana dalla torre di controllo dell'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano - normali esercitazioni che vedono protagonisti velivoli della Pattuglia acrobatica nazionale e un aeromobile di Ita".

