Aereo precipitato, accertamenti sugli stabilizzatori di volo

MILANO, 14 GIU - Nell'indagine della procura di Milano sull'incidente dello scorso 3 ottobre in cui un aereo privato precipitò alla periferia sud della città su un edificio vuoto causando la morte delle 8 persone che erano a bordo, tra cui lo stesso pilota, il magnate romeno Dan Petrescu, dopo quelli sui resti del motore verranno effettuati accertamenti tecnici per capire se gli stabilizzatori di volo abbiano funzionato correttamente. L'esame su quello che tecnicamente si chiama 'pitch trim actuator' è stato chiesto dai pm Paolo Filippini e Mauro Clerici in accordo con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'Ansv, che sta conducendo una indagine tecnica parallela sul Pilatus PC-12 che pochi minuti dopo essere decollato da Linate in direzione Olbia ha cambiato traiettoria, forse per evitare una perturbazione, per poi schiantarsi sulla palazzina. Da quanto si è appreso l'accertamento, che ricalca la procedura di quello sul motore che si è svolto in Canada, verrà effettuato in Germania ed è necessario per capire se ci siano stati o meno eventuali problemi tecnici. Al momento tra le ipotesi più quotate c'è anche quella di un errore di manovra.

