Aeroporti: Trieste recupera con impennata passeggeri (+67%)

RONCHI DEI LEGIONARI, 31 MAR - Il traffico passeggeri 2021 dell'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari (Gorizia) è cresciuto del 67% rispetto al 2020. Lo comunica in una nota il CdA di Aeroporto Friuli Vezia Giulia SpA che, riunitosi il 30 marzo 2022, ha approvato il Bilancio 2021. L'Ebitda è stato pari a +1,6 milioni di euro con un +306% sul 2020. La perdita si è ridotta del 60% sul 2020 con il Risultato Netto pari a -580mila euro. La Posizione Finanziaria Netta è stata positiva per 176mila euro, in forte miglioramento rispetto ai meno 745mila euro del 2020. Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per il 29 aprile ed in seconda il 5 maggio.

