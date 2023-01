Aggredisce donna in ascensore, arrestato

MONZA, 27 GEN - Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna di 38 anni, aggredita ieri mattina nell'ascensore del suo condominio, nel quartiere San Rocco a Monza. A dare l'allarme è stato un addetto alle pulizie dello stabile, che intorno alle 10 ha chiamato al 112 per segnalare una violenza sessuale in atto. Sul posto è intervenuta una volante della Mobile monzese. Gli agenti hanno bloccato il 33enne, camerunense, mentre palpeggiava la donna, tenendola bloccata. Secondo la testimonianza dell'addetto alle pulizie e di altri condomini, l'aggressore si è infilato nell'ascensore quando la 38 enne vi è entrata per raggiungere la sua abitazione. L'uomo è risultato essere un richiedente asilo sottoposto a divieto di avvicinamento per stalking nei confronti di un'altra donna, residente in quello stesso condominio. Solo il giorno prima, lo stesso uomo era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un intervento in biblioteca, dove una dipendente aveva chiesto aiuto per il suo comportamento molesto. L'aggressore è stato portato in carcere e sono state avviate le procedure per l'espatrio.

