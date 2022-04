Agguato nel Foggiano, ucciso un pregiudicato 30enne

SAN SEVERO, 08 APR - Un pregiudicato, Salvatore Lombardi, di 30 anni, è stato ucciso poco fa con colpi d'arma da fuoco in un agguato compiuto in via Fortore, a San Severo (Foggia). A quanto si apprende, la vittima era da sola in strada quando sarebbe stata raggiunta da uno o più sicari. L'uomo - a quanto viene riferito da fonti investigative - aveva precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio. Sul posto stanno operando agenti della polizia di Stato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA