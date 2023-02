Al carnevale di Maiori si ribalta Madre natura, nessun ferito

MAIORI (SALERNO), 19 FEB - All sfilata della mattina del Gran Carnevale di Maiori, manifestazione che ogni anno richiama in costiera amalfitana migliaia di persone, si è ribaltata Madre natura, una delle grandi opere in cartapesta che sono la caratteristica della manifestazione, dedicata quest'anno alla salvaguardia degli oceani e della Terra. Nessuno si è fatto male, ma il carro allegorico è stato ritirato dalla gara. A causare il crollo, spiegano gli organizzatori, un "inconveniente tecnico, che per fortuna non ha causato conseguenze a persone e cose". Bello e maestoso quanto gli altri quattro carri allegorici in concorso, l'omaggio a madre natura realizzato dall'Associazione "I Monelli" non potrà più sfilare con tutto il suo trionfo di colori in questa 49/a edizione del Carnevale Maiorese. Nel ribaltamento la struttura ha subito danni irreparabili e pertanto è stata ritirata dalla competizione carnevalesca che è proseguita regolarmente nel pomeriggio. Ai ragazzi che compongono il gruppo de "I Monelli", autori del carro intitolato "Un futuro da salvare", è andata subito la solidarietà degli organizzatori, del sindaco Antonio Capone e di tutta l'amministrazione. Ma i giovani, nonostante la delusione, "non si sono dati per vinti e hanno annunciato la volontà di ripensare un carro, anche se in forma ridotta e con l'intento di salvare il salvabile, che possa sfilare in occasione dell'ultima data disponibile, ovvero domenica 26 febbraio", dice il direttore artistico Alfonso Pastore.

