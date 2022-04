Al Circolo Aniene arrivano le donne, i soci hanno detto sì

ROMA, 05 APR - Il circolo Aniene apre alle donne: ora anche loro potranno diventare socie. La votazione nello storico circolo sportivo di Roma è avvenuta ieri sera, con voto palese per alzata di mano. Prima del voto sono state espresse le diverse posizioni, da alcuni sarebbe stato anche richiesto un aggiornamento per affrontare "con più serenità" il cambio di rotta, ma non è stato disposto. All'esito di questa discussione ha prevalso così la modifica dello statuto con 237 favorevoli e circa 150 contrari. Ad essere modificato è stato l'articolo 4 dello statuto: è stata tolta la dicitura 'maggiorenni di sesso maschile'. Così il circolo più famoso della Capitale apre alle donne.

