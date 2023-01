Alice Neri: Mohamed Gaaloul atterrato a Linate

ROMA, 04 GEN - È atterrato all'aeroporto milanese di Linate con un volo proveniente da Parigi, intorno a mezzogiorno, Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di Alice Neri, mamma 32enne di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nella sua auto bruciata il 18 novembre a Concordia, sempre nel Modenese. Gaaloul, per pm e carabinieri il principale sospettato dell'omicidio, è stato fermato in Francia il 14 dicembre. Una volta tornato nel Modenese, per il 29enne il trasferimento, con la polizia penitenziaria, al carcere Sant'Anna di Modena. Questo pomeriggio l'avvocato di fiducia dell'uomo, il modenese Roberto Ghini, si recherà proprio al Sant'Anna per incontrare il suo assistito. Nei prossimi giorni Gaaloul comparirà davanti al gip per essere interrogato.

