Alimentare: ok per comunicazione omnicanale San Daniele

TRIESTE, 06 MAG - Nel 2021, condizionato dalla pandemia, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele per la propria strategia di comunicazione ha adottato la omnicanalità: integrazione tra i canali on e offline. Con la sinergia tra attività "virtuali" e "reali" il Consorzio ha monitorato canali tradizionali e digitali e le strategie di spaziare tra media offline e online si sono rivelate vincenti. Il format di comunicazione basato su uno storytelling capace di attirare i consumatori e declinato su diversi media, efficace, ha trascinato storia e tradizione del San Daniele DOP nel contemporaneo. Con i siti web consortili, nel 2021 è aumentato traffico e visibilità del marchio. Il portale prosciuttosandaniele.it è stato visitato da oltre 200.000 persone (+36% sul 2020), e circa 50.000 visite medie al mese, e picchi di traffico in novembre e dicembre, per le campagne pubblicitarie per Natale. Il web magazine www.sandanielemagazine.com ha registrato +50% delle sessioni per 100.000 utenti nel 2021. Nell'anno sono stati pubblicati oltre 160 articoli (+52%). I contenuti sui diversi social - Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn - hanno raggiunto 65 milioni utenti grazie a 568 contenuti, per 1,3 milioni interazioni. Il Consorzio ha sviluppato 24 campagne influencer marketing che hanno generato un pubblico di oltre 20 milioni di persone. Il San Daniele DOP ha mantenuto anche il presidio nella stampa e nei media "offline", su stampa tradizionale, web e radio/tv (raggiunti oltre 75 milioni di persone). Infine, nell'autunno 2021 è ripartita anche la quarta edizione del tour dei locali Ho.Re.Ca. "Aria di San Daniele" (Milano, Verona, Roma, Bari e Catania con trenta appuntamenti). Il Consorzio ha vinto nel 2021, con progetto Aria San Daniele, il premio di Salumi&Consumi per la miglior campagna di comunicazione per la valorizzazione del prodotto tipico.

