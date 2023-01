Allontana Testimoni Geova sparando, denunciato nel Biellese

BIELLA, 19 GEN - Infastidito dai Testimoni di Geova che si erano presentati nella sua abitazione ha esploso in aria un colpo d'arma da fuoco per allontanare i religiosi. E' successo nel basso Biellese dove un 72enne è stato denunciato dai carabinieri per minaccia grave ed esplosioni pericolose. I militari dell'Arma della stazione di Cavaglià hanno ritirato all'uomo anche armi e munizioni regolarmente detenute, oltre alla licenza di porto d'armi per la caccia. Aveva in casa quattro fucili, una carabina e sedici munizioni.

