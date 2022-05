Alpini: partecipa all'adunata a 105 anni

RIMINI, 08 MAG - Giovanni Alutto è nato il 15 novembre 1916 ed è il decano degli alpini. Non è voluto mancare allo sfilamento sul lungomare di Rimini in occasione dell'adunata nazionale delle penne nere. "La desideravo, sono due anni che l'aspettavo. Ho 105 anni, potrebbe essere l'ultima per me. Per me è tanto", ha detto a margine dell'evento prima di raggiungere il palco d'onore. Alutto è sopravvissuto alla campagna di Russia della seconda guerra mondiale. Ma non solo. Ha combattuto "dal fronte occidentale all'Albania. E poi da ultimo in Russia", ha ricordato. "Avevo una piccola responsabilità perché ero sotto ufficiale, era il mio lavoro da fare". La sua è una lunga vita piena di ricordi. "Sono nato con la camicia, sono nato fortunato. Ho fatto tutto. Sono sempre stato bene", ha detto. Oggi per partecipare all'adunata "ho avuto l'onore che i militari mi sono venuti a prendere".

