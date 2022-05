Alpinismo, guide valdostane alla conquista del Karakorum

AOSTA, 09 MAG - Il Nanga Parbat, il Broad Peak e il K2 sono gli obiettivi di una spedizione in Karakorum (Pakistan) di guide alpine valdostane, che scatterà tra giugno e luglio prossimi. A guidare il team sarà Marco Camandona, che ha già scalato 10 dei 14 Ottomila. Gli alpinisti coinvolti sono: Francois Cazzanelli (Guide del Cervino), Emrik Favre (Ayas), Jerome Perruquet (Cervino), Roger Bovard (Valgrisenche) e Pietro Picco (Courmayeur). La partenza è prevista l'8 giugno. La spedizione è stata ribattezzata "The way for the K2...la montagna impossibile". Tutta la squadra tenterà dapprima l'ascensione del Nanga Parbat, poi Camandona e Cazzanelli proveranno a salire il Broad Peak. Infine Cazzanelli, Favre, Perruquet e Picco si cimenteranno sul K2, con l'assistenza di Camandona che lo ha già scalato nel 2000.

