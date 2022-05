Ambiente: armatori siglano Blue Agreement Trieste-Monfalcone

TRIESTE, 11 MAG - Diventa operativo il "Trieste & Monfalcone Blue Agreement", l'accordo per ridurre le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi da crociera e Ro-Ro che scalano i due porti. Dopo una prima intesa da parte di Autorità di Sistema Portuale, Capitanerie e Agenti Marittimi, oggi hanno siglato gli armatori: Costa Crociere, Msc, Dfds e Ulusoy. Il documento prevede che, volontariamente, le navi in avvicinamento a porti, ormeggi, e in allontanamento, utilizzino un combustibile a basso tenore di zolfo riducendo le emissioni sul tessuto urbano delle città. L'iniziativa ha il sostegno di tutte le istituzioni del territorio. Per Zeno D'Agostino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, "l'adesione delle compagnie è una prova di come i protagonisti della nostra comunità condividono una visione in cui l'ambiente è una priorità assoluta". Beniamino Maltese, Vice Presidente esecutivo and CFO Costa Group ha sottolineato che Trieste ha un'importanza crescente nelle strategie Costa Crociere: nel 2022 prevediamo di effettuare circa 40 scali". Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha ricordato che la città è prima per qualità della vita in Italia, e che dunque "è necessario investire su azioni concrete per una città sempre più sostenibile".

