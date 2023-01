Amico gli sferra pugno al volto, 21enne grave in Salento

LECCE, 02 GEN - Un 21enne di Ugento (Lecce) è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi dove ha subito un intervento chirurgico dopo aver ricevuto un pugno al volto sferrato da un amico la notte di Capodanno nel parcheggio di un ristorante a Ruffano. Dopo aver ricevuto il pugno il 21enne sarebbe caduto. Secondo una prima ricostruzione il giovane, mente stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno con gli amici nel locale, avrebbe molestato la fidanzata del coetaneo che poi, usciti dal ristorante, l'ha colpito. L'aggressore, una volta identificato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni gravissime. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e subito trasportata in ambulanza in ospedale. La prognosi è riservata. Inizialmente le persone che hanno assistito alla scena avevano riferito ai carabinieri che il giovane si era fatto male cadendo mentre scendeva dall'auto.

