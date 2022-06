Anbi: situazione grave in centro Italia

BOLOGNA, 30 GIU - Dopo le piogge, che pur non hanno allentato la morsa sul bacino padano, l'epicentro della siccità si sposta e si estende verso il centro Italia. Lo segnala l'Osservatorio Anbi: coinvolte le Marche, "dove ormai si rischia il razionamento degli approvvigionamenti idrici". In Toscana il 90% del territorio è in una condizione di siccità estrema e non si ferma la riduzione delle portate dei fiumi, Bisenzio e Ombrone quasi azzerati. "Drammatico" è lo stato della risorsa idrica nel Lazio: a Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63% in meno e in provincia ci sono stati, in pochi giorni, 496 interventi dei Vigili del Fuoco per incendi.

