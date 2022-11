Anche in caso maltempo disinnesco residuato bellico Orvieto

ORVIETO (TERNI), 19 NOV - Si svolgeranno anche in caso di maltempo le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo da 500 libbre di fabbricazione americana risalente alla seconda guerra mondiale trovata nell'alveo del fiume Paglia, a Orvieto. Sono in programma domani, domenica 20 novembre, e per garantire la sicurezza delle operazioni è prevista dalle 7 la circolazione sull'Autosole tra Valdichiana e Orte e, dalle 8, l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze, sia sulla lenta (che saranno riaperte al termine delle operazioni, probabilmente intorno alle 11). In seguito alla pioggia degli ultimi giorni intorno all'ordigno che si trova su una sponda del fiume sono state predisposte tutte le opere necessarie per evitare che un eventuale innalzamento dell'acqua crei problemi. Sono intanto cominciate le operazioni per trasferire una ventina di persone fragili che fanno parte dei 2.400 cittadini che saranno precauzionalmente evacuati domenica dalle 8. Potranno tornare nelle loro case una volta rimossa la spoletta della bomba, intorno alle 11. Intorno alla bomba d'aereo è stata creata un'area di sicurezza con un raggio di 826 metri.

