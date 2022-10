Anci: sindaco Fermo, chiedere a governo salto rata mutui 2023

FERMO, 22 OTT - "Proporre al governo nel 2023 un salto rata dei mutui che contraggono gli enti e destinare i risparmi a sostegno di famiglie e imprese". E' la proposta avanzata dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, componente del Direttivo nazionale dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) durate i lavori del consesso a Roma. I primi cittadini si sono dati fra gli impegni prioritari l'interlocuzione con il nuovo Governo circa la prosecuzione del lavoro sull'attuazione del Pnrr, l'adozione di misure per far fronte agli aumenti di luce e gas che si riflettono sui bilanci comunali per cui sono necessarie risorse e si è ribadita la netta contrarietà ai tagli ai trasferimenti agli Enti Locali. Calcinaro ha chiesto, nel suo intervento, che "nel 2023 si proponga al Governo di fare un salto rata dei mutui che contraggano gli Enti, così che quello che si risparmia in quell'anno per i versamenti dei mutui in conto capitale potrà andare a sostegno sia delle gravi perdite degli Enti locali che a sostegno di famiglie, cittadini e delle piccole imprese, visto che sulle grandi non possiamo incidere per limiti di budget".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA