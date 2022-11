Annual Summit del World Protection Forum a Venezia

MILANO, 23 NOV - Concentrare insieme in modo concreto tutte le iniziative su come proteggere le persone, le aziende e il pianeta in cui viviamo in un momento in cui l'umanità è circondata da rischi, i cui effetti sono crescenti su ogni fronte, dal sociale, al sanitario, all'economico, all'ambientale o al digitale: questo l'obbiettivo della 4/a edizione dell'Annual Summit 2022-2023 del World Protection Forum. La manifestazione si tiene a Venezia, con il patrocinio del Comune, il 25 e 26 novembre, in occasione dell Città in Festa. E' l'unico Forum - spiegano gli organizzatori - che si tiene in modo permanente durante tutto l'anno in diverse città del mondo per "diffondere un nuovo modo di fare impresa e di fare cultura mettendo la protezione al primo posto". L'edizione Annual Summit 2022-2023 di Venezia promuove il lancio de "Gli Stati Generali della Sostenibilità" del giornalista Massimo Lucidi. L'Annual Summit sarà ospitato da SerenDPT, società benefit che ha il proprio quartier generale nel complesso dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca, la cui chiesa sconsacrata è stata valorizzata da un bellissimo restauro che la rende oggi fruibile anche al pubblico. Saranno messi in contatto diversi mondi: istituzionale, aziendale, scientifico, sportivo e culturale.

