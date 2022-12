Anpi Milano, no al Capodanno nazista ad Azzate nel Varesotto

MILANO, 29 DIC - Il gruppo di estrema destra, filonazista, dei DO.RA "dalla nuova sede di Azzate in provincia di Varese ha deciso di celebrare il capodanno con una locandina raffigurante quattro SS che brindano con una bottiglia di vino". Lo segnala il presidente dell'Anpi di Milano e della Lombardia, Roberto Cenati, in una nota in cui chiede lo "scioglimento di questa pericolosa setta" che è stata protagonista di "sistematiche violenze, intimidazioni, minacce, rivolte tra l'altro in modo continuativo nei confronti del giornalista Paolo Berizzi". "Ci chiediamo con profonda preoccupazione quali siano le ragioni per le quali da parte della magistratura e delle pubbliche autorità non si sia ancora provveduto a sciogliere questa pericolosa setta - ha concluso - che, fra l'altro, inneggia alla lotta armata e che si contrappone ai principi della nostra Carta Costituzionale e alle leggi Scelba e Mancino".

